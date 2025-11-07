Киара се осмели да покани Красимир на среща, за да могат на четири очи да изяснят отношенията си, тъй като тя смята, че е влязла неволно в ролята на "любовницата". Анна-Шермин не скри ревността си и определено не запази злобните си коментари само за себе си.

В рая информацията се разпространява особено бързо, а това, че Красимир е приел поканата на попфолк певицата, остави в ступор останалите участници. Жени и мъже се събраха, за да обсъдят сложният "любовен триъгълник", който отново се е образувал между Шермин, Киара и Краси.

Певицата и бизнесменът се отправиха към своята романтична вечеря в местен ресторант. Тя му беше подготвила своето извинение. Красимир обаче остана резервиран и в "дилема".

"Не виждам смисъл да крия емоциите си, да се преструвам, да играя някакви игри, защото съм крайно изморена и искам нещо истинско и се надявам да го намеря в Красимир", сподели пред камерите Киара.

Какво му призна тя - вижте в следващото видео.

Докато двамата се наслаждаваха на пъстрото меню в ресторанта, в рая участниците продължиха да обсъждат интересната ситуация, която се е получила между тях. Виктория, Тихомир и Радо си говориха по темата, а към тях се присъедини и Анна.

Тя не скри възмущението си от постъпката на Киара и коментира колко много тя се е "унизила".

Какво ще купи Красимир на Киара, ако е искрена - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK