Киара се осмели да покани Красимир на среща, за да могат на четири очи да изяснят отношенията си, тъй като тя смята, че е влязла неволно в ролята на "любовницата". Анна-Шермин не скри ревността си и определено не запази злобните си коментари само за себе си.
В рая информацията се разпространява особено бързо, а това, че Красимир е приел поканата на попфолк певицата, остави в ступор останалите участници. Жени и мъже се събраха, за да обсъдят сложният "любовен триъгълник", който отново се е образувал между Шермин, Киара и Краси.
Певицата и бизнесменът се отправиха към своята романтична вечеря в местен ресторант. Тя му беше подготвила своето извинение. Красимир обаче остана резервиран и в "дилема".
"Не виждам смисъл да крия емоциите си, да се преструвам, да играя някакви игри, защото съм крайно изморена и искам нещо истинско и се надявам да го намеря в Красимир", сподели пред камерите Киара.
Какво му призна тя - вижте в следващото видео.
Тя не скри възмущението си от постъпката на Киара и коментира колко много тя се е "унизила".
Какво ще купи Красимир на Киара, ако е искрена - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
