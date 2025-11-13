Най-новият епизод в "Ергенът: Любов в рая" не премина без вълнуващи емоции и събития! Анна-Шермин прояви неочаквано желание да проведе разговор с Габи насаме. В последните няколко епизода двете участнички показаха отчуждение и дори бяха захвърлили приятелството си настрана. Нападките от Шермин към Калоян, половиката на Габи, също повлияха на отношенията им.

Двете момичета излязоха навън, за да обсъдят приятелството си. Габи призна на Шермин, че я обича и че останалите я съдят за уважението, което има към нея.

Помириха ли се Анна-Шермин и Габи?

Анна припомни за ситуацията на банкета, в която Дениз я нападна с въпроси. Тя попита Габи защо тя също не ѝ е задала въпроси, а инфлуенсърката отвърна, че е било по-добре да си замълчи и да се отдръпне от психоложката. Габи си поиска извинението от Шермин, но тя отвърна, че и двете трябва да се извинят една на друга. Цонева се прибра във вилата и обсъди с другите участници ситуацията. Те не повярваха, че тя би могла да преосмисли държанието си.

"Даже няма очи да се извини! Извини се с душа, но не и с думи. Просто се извини по нейн начин", продължи Габи.

Помириха ли се наистина участничките - вижте тук:

Анна-Шермин, една от най-коментираните участнички в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая", публикува дълго текстово послание в своя Инстаграм профил. В него тя се обръща към последователите си с категоричен тон и изяснява, че има "неща, които не се излъчват".

Метушева подчертава, че участието ѝ е било част от шоу и че в реалния живот не би общувала с някои от участниците в предаването. В текста тя заявява още, че липсата на нещо при едни хора не означава, че то е невъзможно, като допълва, че ако това се беше случило в реалния живот, тя нямаше да си "хаби енергията да се кара". Като пример посочва ситуация, която по нейни думи "не е била излъчена" - по време на един от банкетите в шоуто участниците били попитани кой е най-умният човек в рая, а повечето посочили именно нея.

Кой е най-умният участник в "Ергенът: Любов в рая" - гласувайте в нашата АНКЕТА:

Към момента отношенията на Анна и бизнесменът Красимир не изглеждат да се развиват добре. Двамата проведоха напрегнат разговор относно ситуацията, в която се намират.

"Толкова екшъни не ми трябват. По принцип си злобен човек, ако трябва да съм честен. Онази вечер така ме гледаше злобно, все едно не знам какво съм ти направил", сподели ѝ той.

Краси се сближава с Киара

Красимир инициира разговор с Киара "на дневна светлина". Певицата остана приятно изненадана, че не е нужно да се "крият по ъгълчетата, като влюбени тийнейджъри".

Двамата проведоха разговор встрани от останалите, като попфолк певицата не успя да задържи любопитството си и го попита: „И какво – гушкаха ли те? Ритали са те. Щом не са те гушкали, значи са те ритали."

Краси пък не скри емоциите си и я попита дали тя иска да го гушка. Отговорът ѝ беше едновременно бърз и очакван - да. Последва и същия въпрос от нея към него.

"Малко ми беше черна, ама след вчера вече пробуждаш това желание", отговори ѝ бизнесменът.

Изведнъж разговорът им пое в друга посока - от това дали на певицата ѝ отива да е с качулка, до това, че Красимир ѝ отива най-много.

"Съвсем ѝ се променя цялото изражение, като на влюбена жена", сподели Красимир пред камерите.

Какво коментираха Радо и Шермин за Киара - вижте тук:

Според Габи, Красимир се опитва във всяка свободна възможност да бъде далеч от Анна-Шермин. Той често не прекарва време в мъжката вила и е при останалите участници. В откровен разговор с част от тях, той издаде, че е разколебан в избора си.

Краси страни от Анна-Шермин

Красимир се присъедини на масата при Габи, Блага и Денислав. Момичетата веднага де опитаха да изкопчат повече информация относно срещата му с Киара. Уви, той единствено призна, че причината поради която не я е хванал за ръка е единствено заради реакциите на Шермин.

Благовеста го попита как е приел обидите по негов адрес от страна на Анна, но той отговори спокойно: "Това, че на мен не ми се говори с нея, не значи, че аз нямам обща култура. Тя е толкова тъпа!"

След като Красимир излезе, повече хора се събраха в кухнята и обсъдиха сложната ситуация, в която се намира, както и лични подробности от живота на Шермин. По-късно, когато стана време за коктейла преди церемонията на розата, Красимир реши да предложи на Радо да се включи в неговия план, който е Краси да даде роза на Анна, а Радо на Киара.

Бизнесменът му обясни, че иска да "тръгне" към певицата впоследствие, както и че ще влязат още момичета, с които може трейдъра да си пасне.

Блага влиза в ролята на добрата фея

Киара и Благовеста измислиха стратегия, чрез която певицата да може да си поговори насаме с Красимир, по време на коктейла. Бонбонова влезе в ролята на "добрата фея" и първа направи крачка към бизнесмена, като го привика за разговор.

Осъществяването на плана им за действие беше напът да пропадне заради отношението на Анна-Шермин. Когато Блага отиде да покани Краси на разговор, инфлуенсърката се намеси и даде своето категорично "не". Бонбонова не се задоволи с този отговор и продължи да опитва. След кратък спор, Красимир отиде да поговори с Благовеста.

"Аз не харесвам един мъж да ми мрънка, да не може да се определи, да ме върне, да проявява интерес, после пък да отиде и да си говори с някоя друга... Ти или си мъж и знаеш какво искаш, или не си", коментира пред камерите Шермин.

Присъединяването на Киара към разговора на бизнесмена и дизайнерката предизвика множество реакции от страна на останалите участници.

"Ако избухне война, моля за подкрепление", каза Блага на другите.

Какво си говориха Киара и Краси - вижте тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая", както и в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK