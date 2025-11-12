Анна-Шермин, една от най-коментираните участнички в романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая", публикува дълго текстово послание в своя Instagram профил. В него тя се обръща към последователите си с категоричен тон и изяснява, че има "неща, които не се излъчват".

Метушева подчертава, че участието ѝ е било част от шоу и че в реалния живот не би общувала с някои от участниците в предаването.

В текста тя заявява още, че липсата на нещо при едни хора не означава, че то е невъзможно, като допълва, че ако това се беше случило в реалния живот, тя нямаше да си "хаби енергията да се кара".

Като пример посочва ситуация, която по нейни думи "не е била излъчена" - по време на един от банкетите в шоуто участниците били попитани кой е най-умният човек в рая, а повечето посочили именно нея.

Към момента отношенията на Анна и бизнесменът Красимир не изглеждат да се развиват добре. Двамата проведоха напрегнат разговор относно ситуацията, в която се намират.

"Толкова екшъни не ми трябват. По принцип си злобен човек, ако трябва да съм честен. Онази вечер така ме гледаше злобно, все едно не знам какво съм ти направил", сподели ѝ той.

Целият им разговор - вижте във видеото тук:

