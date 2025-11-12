Красимир инициира разговор с Киара "на дневна светлина". Певицата остана приятно изненадана, че не е нужно да се "крият по ъгълчетата, като влюбени тийнейджъри".

Двамата проведоха разговор встрани от останалите, като попфолк певицата не успя да задържи любопитството си и го попита:

„И какво – гушкаха ли те? Ритали са те. Щом не са те гушкали, значи са те ритали.

Краси пък не скри емоциите си и я попита дали тя иска да го гушка. Отговорът ѝ беше едновременно бърз и очакван - да. Последва и същия въпрос от нея към него.

"Малко ми беше черна, ама след вчера вече пробуждаш това желание", отговори ѝ бизнесменът.

Изведнъж разговорът им пое в друга посока - от това дали на певицата ѝ отива да е с качулка, до това, че Красимир ѝ отива най-много.

"Съвсем ѝ се променя цялото изражение, като на влюбена жена", сподели Красимир пред камерите.

Какво коментираха Радо и Шермин за Киара - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая"

