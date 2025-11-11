Ревност и емоционални признания в "Ергенът: Любов в рая" - Шермин определено не е доволна от сближаването на Киара и Красимир. То какво каза тя по адрес на певицата?

"Мисля, че завистта на Киара я разяжда и тя всячески се опитва да вземе нещо, което е мое, защото има огромна завист към мен. След това говори, че аз имам злоба. Аз не изпитвам злоба абсолютно към никого. Тя има огромна злоба, която се опитва да прикрие", смята Шермин.

Ана-Шермин не крие, че не харесва бургаската певица и отношението й към Красимир. Тя я определи като жалка и завистлива.

"Виждам, че на Краси му е супер неудобно от тази ситуация, с всичките тези скандали, които Шермин е създала за поредна вечер", каза от своя страна Киара.

Красимир е поставен в сложна ситуация - труден избор между две блондинки. От едната страна миловидната синеока Киара, която събужда топли емоции у него, а от друга страна - хладнокръвната Шермин, която бе и първи негов избор.

Останалите участници във вилата все повече се изумяват от поведението на Шермин, а Киара открито споделя на Краси за чувствата, които изпитва към нея.

Как още реагира Шермин - гледайте във видеото най-отгоре.

