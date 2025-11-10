Киара и Красимир се прибраха от вечерята си, за да нажежат обстановката още повече. Коктейлът в епизод 47 се оказа изненадващо драматичен и съвсем не е към края си.

Някои от участниците ги посрещнаха топло, докато други показаха неприязън. На Анна-Шермин не ѝ стана особено приятно от близостта, която попфолк певицата се опита да демонстрира към Краси, или иначе казано ѝ "потънаха гемиите", както се изрази Дениз.

Участниците започнаха да разпитват за подробности от срещата им, като Шермин запази мълчание с усмивка... до един момент:

"Когато тя се унижава и реши да го кани, след като той дори не ѝ е честитил рождения ден и ми подарява на мен цветя... Това си е страшно унижение според мен", коментира тя.

Радо реши да защити Шермин и "стреля" срещу Киара с провокации. Близките до нея хора застанаха зад нея и се обърнаха срещу него.

Киара сподели пред камерите, че има известни съмнения, че Радо симпатизира на Анна и именно заради това я защитава. Той се опита всячески да попречи на Красимир да повярва в искреността на певицата, като разкри подробности от предходните дни.

За пореден път тази вечер тонът се повиши и настана сериозно разделение.

Как продължи спора им - вижте в следващото видео.

