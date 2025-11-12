Анна-Шермин прояви неочаквано желание да проведе разговор с Габи насаме. В последните няколко епизода двете участнички показаха отчуждение и дори бяха захвърлили приятелството си настрана. Нападките от Шермин към Калоян, половиката на Габи, също повлияха на отношенията им.

Двете момичета излязоха навън, за да обсъдят приятелството си. Габи призна на Шермин, че я обича и че останалите я съдят за уважението, което има към нея.

Анна припомни за ситуацията на банкета, в която Дениз я нападна с въпроси. Тя попита Габи защо тя също не ѝ е задала въпроси, а инфлуенсърката отвърна, че е било по-добре да си замълчи и да се отдръпне от психоложката.

Габи си поиска извинението от Шермин, но тя отвърна, че и двете трябва да се извинят една на друга.

Цонева се прибра във вилата и обсъди с другите участници ситуацията. Те не повярваха, че тя би могла да преосмисли държанието си.

"Даже няма очи да се извини! Извини се с душа, но не и с думи. Просто се извини по нейн начин", продължи Габи.

Помириха ли се наистина участничките - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

