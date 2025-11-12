Киара и Благовеста измислиха стратегия, чрез която певицата да може да си поговори насаме с Красимир, по време на коктейла. Бонбонова влезе в ролята на "добрата фея" и първа направи крачка към бизнесмена, като го привика за разговор.

Осъществяването на плана им за действие беше напът да пропадне заради отношението на Анна-Шермин. Когато Блага отиде да покани Краси на разговор, инфлуенсърката се намеси и даде своето категорично "не".

Бонбонова не се задоволи с този отговор и продължи да опитва. След кратък спор, Красимир отиде да поговори с Благовеста.

"Аз не харесвам един мъж да ми мрънка, да не може да се определи, да ме върне, да проявява интерес, после пък да отиде и да си говори с някоя друга... Ти или си мъж и знаеш какво искаш, или не си", коментира пред камерите Шермин.

Присъединяването на Киара към разговора на бизнесмена и дизайнерката предизвика множество реакции от страна на останалите участници.

"Ако избухне война, моля за подкрепление", каза Блага на другите.

Какво си говориха Киара и Краси - вижте в следващото видео.

