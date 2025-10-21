Най-новата доза любовни драми и романтични жестове от епизод 32 на „Ергенът: Любов в рая“ вече се разви пред зрителите в ефира на bTV. Участниците преминаха през изпитания на раздялата, креативността и емоционалните обрати.

Разколебана Филипа, креативни мъже в скаутския лагер и драматично завръщане с ревност и изненади – ето какво се случи в най-интересните моменти на 32-и епизод.

Филипа е на кръстопът

Филипа е поставена пред предизвикателство в отношенията си с Лъчезар. Въпреки че признава, че няма нищо против по-близката дистанция помежду им, тя не дава категорична яснота за бъдещето на връзката им. В откровен разговор тя дори му заяви, че докато другите момчета не се върнат от скаутския лагер, няма как нещата да се развият окончателно в друга посока. Дали това е предпазливост или несигурност?

Мъжете творят с любов

Снимка: bTV

Времето, прекарано в скаутския лагер, се отрази на мъжете по сериозен начин. Петър даде блестяща идея на мъжете да спретнат ръчно направени подаръци за своите дами, използвайки само подръчни материали!

Има ли по-романтичен жест от подарък, направен с много старание и любов? Всеки от участниците се постара да впечатли своята любима, влагайки креативност и чувство.

Голямото завръщане във вилата на любовта

Снимка: Филип Станчев

В епизод 32, точно когато дамите започнаха да губят надежда, че половинките им ще се върнат скоро, мъжете се появиха и изненадаха всички! Завръщането им беше точно навреме за предстоящия банкет с „кутията без тайни“.

Мъжете се присъединиха към новите трима ергени и своите мачове на голямата маса в двора на къщата. Жените останаха трогнати от факта, че кавалерите им идват с подаръци. Последваха множество моменти на прегръдки, силни емоции и откровени признания.

Роза за Лили Естер

Един от най-вълнуващите моменти в епизод 32 беше изненадата, която Радо поднесе на Лили Естер. Тя получи роза от него и беше изненадана от това, че той не е дал роза на Натали, а на нея. Това я подтикна към мисълта, че той „Тъче на два стана“. Този жест намеква за нови посоки в отношенията и със сигурност ще доведе до още емоционални обрати в Рая.

Очаквайте следващия епизод на „Ергенът: Любов в рая“ за още горещи моменти, разтърсващи признания и, разбира се, още много любовни драми!

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK