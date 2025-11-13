Не само Краси, Киара и Шермин преживяват емоционална драма в имението на любовта. Виктория също има своите неволи. Споделя дори, че е „цялата трепери“, но не само заради прохладната лятна вечер - а и заради Тихомир.

Инфлуеснърката отново е притеснена за отношението на фитнес инструктора към нея. „Пак цял ден не си говорим. Дори се подминаваме. Направо сме на вълна отлив“, жалва се тя.

Все пак Тихомир е кавалер и предлага на Вики своето сако. Тя го приема, но и смята, че жестът му е игра към нея. „Той постоянно ме пробва“, категорична е тя.

И за да се убеди дали това е така, кани младия мъж на среща. Двамата се усамотяват, за да си поговорят "на четири очи".

„В главата ми се върти дали ще успея по някакъв начин да я променя“, споделя пред камерите Тихомир, оставяйки известно недоумение защо изобщо трябва да променя някого.

Фитнес инструкторът обаче държи на решението си и затова се обръща към Вики с въпроса: „Кое, според теб, не ми хареса от нещата, които каза днес?“

Снимка: bTV

Вики обаче не пада по гръб и вместо да отговори на въпроса, заявява, че има нещо, което и на нея не ѝ е харесало. И това е фактът, че Тихомир се е усамотил в компанията на Гергана, „на по сокче“

Това предизвиква раздразнение у Тихомир, който пита недоумяващо: „Нямам право да говоря с други жени ли?“

Вики обяснява, че не в това е проблемът. А във факта, че той не разговаря с нея. „Всеки ден говорим все по-малко и накрая ще спрем.“

Тихомир става все по-раздразнителен и дистанциран, Вики се обърква, очевидно обзета от ревност.

Докъде води в крайна сметка разговорът им и изясняват ли двамата отношенията си? Или се пораждат нови недоразумения? Гледайте в двете вида - горе и долу в публикацията:

