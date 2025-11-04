Гергана получи възможността да покани някого на среща. След кратко обмисляне, тя избра Калоян, а Габи, половинката му остана хладнокръвна. Ще ядат ли жито участниците?

След като Гергана направи своя избор, участниците се пошегуваха, че ще приготвят жито и свещи. 

Новото попълнение в

"Представям си като си дойде, какво я чака. Радвам се, че не съм на нейно място", сподели Виктория. 

Габи от друга страна няма притеснения и смята, че двамата няма да си допаднат. Тя остава сигурна, че "няма кой да ѝ го вземе". Въпреки това, останалите продължиха да я убеждават, че няма как Калоян да поддаде.

Къде той и Гергана отидоха на среща - вижте в следващото видео.

"Калоян ми харесва като мъж. Ако усетя, че той има симпатии към мен и евентуално може да се случи нещо, не би ми попречило това, че има половинка", сподели певицата пред камерите. 

Двамата разговаряха, като тя му сподели за първите си впечатления. Те продържиха да се опознават в приятната обстановка на ресторанта. 

Гергана продължи да го разпитва за намеренията му към Габи, като остана с впечатлението, че той не е влюбен в нея. 

"Ти ми изглеждаш като някакво момченце, което е седнало и чака майка му да му даде разрешение, ти зависиш от нея", каза му певицата. 

"Мъж под чехъл" ли е Калоян - вижте в следващото видео. 

