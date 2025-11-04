Гергана получи възможността да покани някого на среща. След кратко обмисляне, тя избра Калоян, а Габи, половинката му остана хладнокръвна. Ще ядат ли жито участниците?

След като Гергана направи своя избор, участниците се пошегуваха, че ще приготвят жито и свещи.

"Представям си като си дойде, какво я чака. Радвам се, че не съм на нейно място", сподели Виктория.

Габи от друга страна няма притеснения и смята, че двамата няма да си допаднат. Тя остава сигурна, че "няма кой да ѝ го вземе". Въпреки това, останалите продължиха да я убеждават, че няма как Калоян да поддаде.

Къде той и Гергана отидоха на среща - вижте в следващото видео.

, сподели певицата пред камерите.

Двамата разговаряха, като тя му сподели за първите си впечатления. Те продържиха да се опознават в приятната обстановка на ресторанта.

Гергана продължи да го разпитва за намеренията му към Габи, като остана с впечатлението, че той не е влюбен в нея.

"Ти ми изглеждаш като някакво момченце, което е седнало и чака майка му да му даде разрешение, ти зависиш от нея", каза му певицата.

"Мъж под чехъл" ли е Калоян - вижте в следващото видео.

