В епизод 51 на риалити формата "Ергенът: Любов в рая" една нова участничка успя да привлече вниманието на всички - Габриела Митева. Тя се завръща в България от Англия след личен провал във връзка и с ясна цел - да намери сериозен партньор.

Габриела е на 25 години и работи като customer support, като освен това е и студент пети курс по право, но мечтае да стане гримьорка.

Тя е симпатично наивна, забавна и екстровертна, няма тайни и скрити мисли. Активна и нетърпелива. Ако хареса мъж, не се колебае да му го покаже.

"Търся човек, който не бива воден от егото, а от сърцето си, който е амбициозен, отговорен, джентълмен, който вече е готов да създаде семейство", сподели тя пред камерите.

Какво обаче все още никой не знае за нея. Споделя ни в поредицата "Лексикон":

Лексикон

1. Коя черта в характера си харесваш най-много?

Това, че съм добър човек.

2. Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрала?

Бих избрала Анджелина Джоли.

3. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да вярва в себе си и в мечтите си.

4. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Ако трябва да бъда честна, бих си казала: "Супер си, продължавай в същия дух!"

Снимка: Филип Станчев

5. Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен винаги е и ще бъде, нещото, което ме води в живота.

6. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Това, че съм себе си, без да слагам маска, за да бъда харесана.

7. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Не се опитвам никого да впечатля, то просто се случва, без усилия.

8. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Едно емоджи - червено сърце.

9. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Любим плод - малина, песен - "Die with a smile", цвят- светлозелено (лайм), футболен отбор - ЦСКА.

