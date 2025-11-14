В рая се появи още един неочакван гост, нова участничка - Габриела Митева. Тя стъпи във вилата с впечатляващ финес и разбира се, леко притеснение. За нея това е първо участие в риалити предаване.

Коя е Габриела Митева?

Габриела е на 25 години и работи като customer support, като освен това е и студент пети курс по право, но мечтае да стане гримьорка.

Тя е симпатично наивна, забавна и екстровертна, няма тайни и скрити мисли. Активна и нетърпелива. Ако хареса мъж, не се колебае да му го покаже.

Склонна е да рискува за любовта и го прави. Напуска Англия и се връща в България заради връзка, която претърпява крах, но тя научава урока си - преди да обича друг, трябва да обича и уважава себе си.

"Търся човек, който не бива воден от егото, а от сърцето си, който е амбициозен, отговорен, джентълмен, който вече е готов да създаде семейство", сподели тя пред камерите.

Участниците я посрещнаха сравнително топло, но предимно жените реагираха с предразсъдъци за нея, докато други се зарадваха - например Красимир:

"Щом не е Анна, всичко е наред!

Какво още казаха останалите - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

