Само ден след като напусна риалити формата, отказвайки роза на Красимир, Ана-Шермин отново демонстрира класа и лукс. Шермин, която е позната на много от хората от участието си в трети сезон на „Ергенът“, отпразнува рождения ден на своята майка Татяна с размах в изискан лондонски хотел.

След като вече веднъж беше отказала роза на Красимир в „Ергенът: Любов в рая“, но се върна по желание на Краси, Шермин отказа роза за втори път и напусна риалитито завинаги.

Въпреки че вече не е в предаването, тя продължава да показва луксозния си начин на живот.

Рожден ден в Лондон

Скандалната, но винаги атрактивна Шермин, която заяви, че е „разочарована от Красимир“ и не желае да бъде „втора цигулка“, реши да превключи на по-позитивна вълна, далеч от драмите. В своя Instagram тя споделя кадри от бляскавото празненство за рождения ден на своята майка, която тя неведнъж е наричала „любовта на живота ми“ и „човека с най-чисто сърце“.

Бляскав аутфит и луксозен чай

Локацията за рождения ден е един от най-луксозните хотели в Лондон, където дамите се наслаждават на изискан следобеден чай с просеко. Шермин, която държи на безупречния си външен вид, пристигна в хотела със стил и класа. Кадрите показват как тя слиза от луксозен автомобил, управляван от личен шофьор. А визията й е повече от впечатляваща. Дамата залага на къса черна рокля с елегантен бял детайл в горната част, подчертаваща перфектната й фигура. Черен чорапогащник и обувки на тънък черен ток. За завършек – пухкаво палто, което добавя още повече звезден блясък към целия тоалет.

На кадрите се вижда, че пред хотела вече я чакат рожденичката Татяна и обща тяхна приятелка. Снимките показват трите дами в прекрасно настроение.

Ето как реагираха участниците в „Ергенът: Любов в рая“ след като тя отказа розата на Красимир:

