Все по-сложни и обтегнати стават отношенията между участниците в „Ергенът: Любов в рая“. Особено с настъпването на нощта - тогава сякаш страстите се нажежават до краен предел и ставаме свидетели на пикантни ситуации и пиперливи изказвания.

И поредната вечер в рая не изненадва – в центъра на събитията отново са Красимир, Шермин и Киара, заформили класически любовен триъгълник. От доста време вече бизнесменът е център на внимание от страна на двете жени и така, оказва се, е най-желаният мъж в къщата.

Благодарение на хитър ход от страна на Благовеста, Краси и Киара успяват да останат, макар и за кратко, насаме.

Двамата споделят един на друг, че се чувстват напрегнати – заради „сложната ситуация“. Още повече, че само след броени часове започва церемонията на розата, след която някой ще си тръгне.

Снимка: bTV

„Хванали сме се на хорото, трябва да го изиграем“, категоричен е Краси. А Киара отвръща остроумно: „Което не е право. По-скоро е като сиртаки.“

Бизнесменът продължава: „Ако беше право, щеше да е много лесно да го изтанцуваме.“

„А на теб лесното не ти е интересно“, усмихва се закачливо певицата.

Уединението им, очаквано, е нарушено от Шермин, която не може да понесе факта, че мъжът, когото е избрала, е в компанията на друга. Тя рязко и без никакъв такт се намесва, като просто сяда свойски в скута на Краси.

В този момент Габи, спонтанно и без колебание, решава също да се намеси – и от своя страна сяда в скута на Киара.

Какво буря от емоции поражда това и защо в крайна сметка Красимир хвана подадената от Шермин ръка и се оттегли, оставяйки Киара – гледайте видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK