Красивата актриса Бояна Авджиева се оказа тотално копие на Ана-Шермин от "Ергенът: Любов в рая" - говори с глас досущ като нейния. Когато я слушаме, сякаш чуваме Шермин с цялата специфика на говор, интонация и енергия. Ако затворим очите си, със сигурност ще си зададем въпроса - коя от слушаме сега?

Когато Бояна заговори, Шермин мълчи

Актрисата имитира колоритната участничка от „Ергенът: Любов в рая“ толкова добре, че нейните последователи в социалните мрежи лесно могат да се объркат, ако слушат само гласа. Бояна Авджиева споделя видео в Instagram профила си, в което казва, че много хора са сравнявали гласа ѝ с този на Шермин и неведнъж са ѝ споделяли, че говорят буквално еднакво.

Така харизматичната актриса е решила да поговори малко със своите приятели в интернет, а имитацията наистина се е получила страхотно! Бояна дори успява да ни накара да си представим как Шермин стои пред любимия си Красимир, потънала в дълбоки обяснения и, разбира се, отново говорейки за себе си и за своите пет езика!

В описание към забавния клип, актрисата написа:

"Всъщност, може би съм фен? Може пък да имаме общи неща с Шерминчето? И аз харесвам чужденци, а имах веднъж в седми клас много скъпа гривна, която ми откраднаха. Сигурно са ми завиждали, не знам."

"Ако си затворя очите, все едно Шермин говори", гласи един от коментарите на потребителите. Реакциите, които това видео предизвика са изключително позитивни и определено Бояна Авджиева успя да развесели своята аудитория. Дали тя и Шермин имат общи неща? Едва ли. Но пък няма как да не признаем, че гласа й звучи точно като нейния, а имитацията е впечатляваща.

Да попаднеш в блясъка на Холивуд

Младата актриса Бояна Авджиева е първата българка, която спечели стипендия от елитния институт за театър и кино „Лий Страсбърг“. Кино сред звездите, вълнуващи проекти и какво ли още не. Повече за Бояна - вижте във видеото тук и най-отгоре.

