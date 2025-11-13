Всички конфликти и пререкания секват в момента, в който се появява Райна Караянева. За да постави началото на церемонията на розата.

„Това е най-гадната церемония до момента. Нервно ми е, не знам какво ще се случи, не знам какво да мисля“, коментира веднага Киара.

Първите, които връчват рози са мъжете, при които няма колебания и място за изненади. Виктор, очаквано, дава розата си на Дениз, която я приема с готовност, прегръщайки го.

Йовица коленичи пред любимата си Филипа, оставяйки я, буквално, без дъх.

Петър също е категоричен в избора си. „Моята роза е сигурна от тук до края и след това. Така че, Криси изобщо няма от какво да се притеснява“, заявява актьорът. Примерът му последва и Калоян, който с усмивка дарява цветето на Габи.

Следват Орлин и Натали, които за пореден път намират път един към друг.

Снимка: bTV

Но „сигурните рози“ са дотук. Идва ред на двойките, чиито отношения са все още неясни. Като Денислав и Благовеста или Тихомир и Виктория.

А след тях ситуацията става още „по-напечена“. И има защо – случва се нещо наистина неочаквано. Радо, за изумление на всички, поднася розата си на Киара. Дали това е продиктувано от някакво чувство за вина от негова страна или желание да помогне на певицата в борбата ѝ за сърцето на Красимир – не става съвсем ясно. Важното е, че това е мил жест от негова страна, който позволява на Киара да остане със сигурност в шоуто.

Тя приема цветето. А Лили, която малко по-късно си тръгва, заявява:“Радо е един лицемер. Желая му успех!“

Снимка: bTV

Идва и сублимният момент – изборът на Краси. Предвид, че Киара вече има роза, очаквано е, той да избере Ана-Шермин. Както и прави. Но, отново се случва нещо неочаквано. Ана отказва – за изумление на всички и просто си тръгва.

Но ако по този начин е целяла да отведе със себе и Краси, плановете ѝ, оказва се, напълно се провалят. Защото бизнесменът е спасен, благодарение на златната роза, която му поднася водещата Райна Караянева.

Снимка: bTV

„Любовта възтържествува“ – както правилно отбелязват Дениз и Блага.

Следва луд купон, в който всички, дори въздържателят Краси вдига наздравици. „Доброто просъществува, злото си замина“, казва убедено и с видимо облекчение бизнесменът, прегръщайки Киара.

Снимка: bTV

Любопитно е как реагира Киара на всичко случило се, а най-вече самата Шермин. И какво последва – гледайте видеото:

