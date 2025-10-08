Кристина и Петър претърпяха сериозен тест за техните отношения в последните няколко епизода на „Ергенът: Любов в рая“. Те имаха своите лоши моменти и колебания. Охладиха ли се страстите между двойката?

Виктория видя възможност да поговори с Петър, към който открито прояви интерес в епизод 22. Двамата, в компанията на Киара, успяха да се опознаят повече, като Виктория успя да зададе всичките си въпроси към актьора.

„Виктория изобщо не си губи времето, веднага напада зает мъж“, сподели попфолк певицата пред камерите.

Петър се разкри пред нея и сподели за чувствата си към Кристина, които вече са още по-силни. Виктория обаче остана скептична.

„Не смятам, че Петър е мъж за Кристина, защото такива жени… не знам кой мъж е за тях“, коментира инфлуенсърката.

Тя продължи като спомена, че той е много по-широкоскроен, комуникативен и толерантен, докато Мис Вселена 2022 е по-затворена.

Закачките между актьора и Кристина продължиха, въпреки последните събития помежду им.

„Не мисля, че бих могла с лека ръка да зачеркна отношенията ни, просто на моменти много ме ядосва“, сподели Кристина.

Двамата отново разгърнаха проблема в задълбочен разговор. Този път си размениха и няколко целувки.

Целият им разговор – вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK