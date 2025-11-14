Хаос във вилата на "Ергенът: Любов в рая"! Случи се нещо напълно неочаквано - Ана-Шермин не прие розата на Красимир и за нея магията на любовта приключи. Всики са шокирани, но и щастливи. А какво важно още се случи в епизод 50 - прочетете надолу, за да разберете.

Емблематичната церемония на розата - шок и обрати

„Това е най-гадната церемония до момента. Нервно ми е, не знам какво ще се случи, не знам какво да мисля“, коментира веднага Киара.

Идва и най-значимият момент – изборът на Красимир. Предвид, че Киара вече има роза, очаквано е, той да избере Ана-Шермин. Както и прави. Но, отново се случва нещо неочаквано. Ана отказва – за изумление на всички и просто си тръгва. Но бизнесменът Краси не я последва - дали пък точно това не е бил плана й? Водещата Райна Караянева поднася роза на Красимир, като по този начин той продължава участието си в предаването.

Снимка: bTV

Виктория е бясна на Тихомир...отново!

Вики отново е притеснена за отношението на фитнес инструктора към нея. „Пак цял ден не си говорим. Дори се подминаваме. Направо сме на вълна отлив“, жалва се тя.

Все пак Тихомир е кавалер и предлага на Вики своето сако. Тя го приема, но и смята, че жестът му е игра към нея. „Той постоянно ме пробва“, категорична е тя. Дали ще изгладят отношенията си - предстои да разберем.

Лили срещу Радо

Лили-Естер все повече се убеждава, че Радо не е искрен и дори го определя като лицемер. Всичко започва от случайно подхвърлената реплика от страна на Радо: „Време е скандали“. Повечето участници се усмихват на шегата му, но не и Лили. Тя го срязва: „Днес няма да палиш?“ И го напада, казвайки, че често подтиква хората към конфликти, нещо което по думите ѝ, е „много грозно.“

И не спира до тук. Определя борсовия трейдър като лицемер и интригант. „Но, защо?“, недоумява Радо. „Просто защото изведнъж започнах да те виждам в съвсем друга светлина“, категорична е Лили Естер.

Снимка: bTV

Кои бяха култовите изказвания на участниците в епизод 50 - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK