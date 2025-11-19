Орлин и Натали се усамотиха в прегръдките си, за да обсъдят поредния изминал банкет. Междувременно в другата стая Тихомир и Виктория обсъждаха двойката или по-точно симпатиите на инструктора към бившата танцьорка.

Моделът се превърна в основна тема за разговор между Тишо и Виктория, заради притесненията на инфлуенсърката. Фитнес инструкторът ѝ сподели за разговора им зад бара в мъжката вила. Той ѝ призна, че Натали се е притеснявала, че е станала повод за проблемите помежду им.

Тишо от друга страна е признал на моделката, че има симпатии към нея, но не иска да застава между отношенията им с Орлин, нито пък по този начин да дразни Виктория.

Натали зададе в прав текст сериозния въпрос на музикалния продуцент: "Смяташ ли, че си влюбен в мен?"

Той обаче отговори заобиколно: "Смятам, че има шанс да имам чувства към теб, каквито не съм ги планирал".

Бившата танцьорка не хареса отговора му, но му сподели, че все още не смее да си признае "някакви неща" дори пред себе си.

"Знам, че имам много големи чувства към теб", каза му тя.

