Участниците в "Ергенът: Любов в рая" се насладиха на компанията си на дългата маса във вилата, но тъй като драмата е неизбежна, "кутията без тайни" успя да разкрие множество неудобни истини. Напрежението беше повече от всякога тази вечер!

Картите с въпросите бяха в ръцете на Виктория, която зададе най-откровените си въпроси към главно действащите лица на деня, а именно Натали, Орлин и Тихомир.

Сълзите на Орлин и още от най-интересното от

"Пър имаше зор да е водеща, защото искаше да си чете въпросите, които е написала към Тихомир. Всичките ѝ въпроси сме ги чували, знаем ги. Нищо - за сеира я оставихме", сподели Габи пред камерите. 

Коментарът на Орлин към Натали, че е била нощна танцьорка, намери своето място и на банкета. Мнението на Виктория предизвика сериозно разделение на масата и събуди нападките на останалите към инфлуенсърката. 

Как реагираха другите - вижте тук:

"Натали изобщо не знае къде се намира. Милата е толкова неадекватна в думите и поведението си, че не мисля, че знае къде се намира", сподели Бонбонова. 

Отговорите на хореографката успяха да ядосат всички участници на банкета, но това, което ги обърка е несигурността ѝ. 

"Не съм искала да стане нищо от това", заяви Натали. 

Церемония на розата с абсолютен обрат: Всички ключови моменти (ВИДЕО)

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

