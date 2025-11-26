Участниците в "Ергенът: Любов в рая" се насладиха на компанията си на дългата маса във вилата, но тъй като драмата е неизбежна, "кутията без тайни" успя да разкрие множество неудобни истини. Напрежението беше повече от всякога тази вечер!

Картите с въпросите бяха в ръцете на Виктория, която зададе най-откровените си въпроси към главно действащите лица на деня, а именно Натали, Орлин и Тихомир.

"Пър имаше зор да е водеща, защото искаше да си чете въпросите, които е написала към Тихомир. Всичките ѝ въпроси сме ги чували, знаем ги. Нищо - за сеира я оставихме", сподели Габи пред камерите.

Коментарът на Орлин към Натали, че е била нощна танцьорка, намери своето място и на банкета. Мнението на Виктория предизвика сериозно разделение на масата и събуди нападките на останалите към инфлуенсърката.

, сподели Бонбонова.

Отговорите на хореографката успяха да ядосат всички участници на банкета, но това, което ги обърка е несигурността ѝ.

"Не съм искала да стане нищо от това", заяви Натали.

