Епизод 56 на романтичното риалити се очертава да бъде като един истински хорър филм - страх, колебания и множество неочаквани обрати. Тази вечер отново кавалерите раздават на церемонията на розата. Розите обаче са 9, а момичетата 10. Кой ще напусне рая?

"Сърцето ми тупти и усещам как съм неспокойна, не ме свърта", каза Виктория.

Изборите на ергените

Калоян даде розата си на Габи

Петър избра Кристина

Красимир даде на "гаджето" си Киара както роза, така и целувка

Йовица на Филипа

Виктор на Дениз

Радо избра Галена

Денислав предложи розата си на Благовеста

Тихомир даде на Натали

Орлин на Виктория

Без роза остана Габриела, която се наложи да напусне имението на любовта.

Новият любовен триъгълник

Натали прие розата на Тишо, въпреки връзката ѝ с Орлин, който пък даде своята на Виктория, за да ѝ помогне да остане по-дълго в рая. Хореографката открито заяви пред всички, че приема розата на фитнес инструктора единствено с приятелски намерения.

Този развой на събитията остави всички в шок, а Вики бе крайно огорчена:

"Чувствам се предадена и надхитрена. Чувствам това, че Тихомир захвърли всичко с лека ръка. Всичко, което му показах като характер, отношение и откровеност, той просто го хвърли."

Инфлуенсърката заяви пред останалите, че след постъпката на Тихомир, той вече е "загърбен", като освен това го нарече и "предател". Тя продължи:

"Аз съм жена, която никога не се унижава и ще приема тази роза, защото това момче заслужава някой да му отвори очите!"

