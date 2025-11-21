Епизод 56 на романтичното риалити се очертава да бъде като един истински хорър филм - страх, колебания и множество неочаквани обрати. Тази вечер отново кавалерите раздават на церемонията на розата. Розите обаче са 9, а момичетата 10. Кой ще напусне рая?
"Сърцето ми тупти и усещам как съм неспокойна, не ме свърта", каза Виктория.
Изборите на ергените
- Калоян даде розата си на Габи
- Петър избра Кристина
- Красимир даде на "гаджето" си Киара както роза, така и целувка
- Йовица на Филипа
- Виктор на Дениз
- Радо избра Галена
- Денислав предложи розата си на Благовеста
- Тихомир даде на Натали
- Орлин на Виктория
Без роза остана Габриела, която се наложи да напусне имението на любовта.
Новият любовен триъгълник
Натали прие розата на Тишо, въпреки връзката ѝ с Орлин, който пък даде своята на Виктория, за да ѝ помогне да остане по-дълго в рая. Хореографката открито заяви пред всички, че приема розата на фитнес инструктора единствено с приятелски намерения.
Този развой на събитията остави всички в шок, а Вики бе крайно огорчена:
"Чувствам се предадена и надхитрена. Чувствам това, че Тихомир захвърли всичко с лека ръка. Всичко, което му показах като характер, отношение и откровеност, той просто го хвърли."
Инфлуенсърката заяви пред останалите, че след постъпката на Тихомир, той вече е "загърбен", като освен това го нарече и "предател". Тя продължи:
"Аз съм жена, която никога не се унижава и ще приема тази роза, защото това момче заслужава някой да му отвори очите!"
Цялата церемония - вижте във видеото по-горе и това тук:
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
