Епизод 56 на романтичното риалити се очертава да бъде като един истински хорър филм - страх, колебания и множество неочаквани обрати. Тази вечер отново кавалерите раздават на церемонията на розата. Розите обаче са 9, а момичетата 10. Кой ще напусне рая?

"Сърцето ми тупти и усещам как съм неспокойна, не ме свърта", каза Виктория. 

Изборите на ергените

  • Калоян даде розата си на Габи
  • Петър избра Кристина
  • Красимир даде на "гаджето" си Киара както роза, така и целувка
  • Йовица на Филипа
  • Виктор на Дениз
  • Радо избра Галена
  • Денислав предложи розата си на Благовеста
  • Тихомир даде на Натали
  • Орлин на Виктория

Без роза остана Габриела, която се наложи да напусне имението на любовта. 

Габриела Митева от

Новият любовен триъгълник

Натали прие розата на Тишо, въпреки връзката ѝ с Орлин, който пък даде своята на Виктория, за да ѝ помогне да остане по-дълго в рая. Хореографката открито заяви пред всички, че приема розата на фитнес инструктора единствено с приятелски намерения. 

Този развой на събитията остави всички в шок, а Вики бе крайно огорчена:

"Чувствам се предадена и надхитрена. Чувствам това, че Тихомир захвърли всичко с лека ръка. Всичко, което му показах като характер, отношение и откровеност, той просто го хвърли."

Инфлуенсърката заяви пред останалите, че след постъпката на Тихомир, той вече е "загърбен", като освен това го нарече и "предател". Тя продължи:

"Аз съм жена, която никога не се унижава и ще приема тази роза, защото това момче заслужава някой да му отвори очите!"

