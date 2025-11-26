В имението на "Ергенът: Любов в рая" маските падат една по една. Дали невинната Натали ще забие нож в гърба на влюбения Орлин? Как реагираха останалите участници на нейното видимо увлечение по Тихомир и колко точно са горещи сълзите в имението на любовта? Събрали сме най-важните моменти от епизод 58 на романтичното предаване.

Сълзи в очите на Орлин, а Натали поставя чувствата си на пауза

Случващото се между Натали и Орлин се превръща в главна тема на вечерта. Участниците осъждат ситуацията и дори изразяват своето мнение. Както винаги, най-крайна е Габи. „Понеже съм НостраГабус, казвам отсега: Натали ще зареже Орлин“, отсича тя в характерния си полушеговит, полухаплив тон.

„Прави ми впечатление, че Орлин и Натали не стоят един до друг. Със сигурност нещо се случва“, казва с притеснение Благовеста.

Орлин видимо изглежда унил, дори тъжен. „Имам чувството, че всеки момент ще се разплаче“, констатира Виктория.

Малко по-късно, музикалният продуцент се решава да действа и да бъде категоричен - той кани Натали на откровен разговор отново и заявява позицията си. Тя от своя страна обаче му казва, че има нужда от пауза на отношенията им.

Ще се превърне ли паузата в пропаст между тях, която ще повлече всичко със себе си? Тепърва ще разберем.

Левент предлага на Блага света - но достатъчно сериозна ли е тя, за да го получи?

Новият участник с дързък темперамент - Левент и сладката Блага отидоха на романтична среща. Левент обаче стига доста далеч, като отправя своеобразно предложение към Благовеста. „Ако си сериозна към мен, мога да ти осигуря много хубав живот, който само по филмите го има.“

„А какъв е животът „като по филмите“?“, пита го с любопитство и леко недоверие Бонбонова.

„Жената да има всичко, което иска“, веднага отговаря Левент. И допълва, че такъв е примерът в собственото му семейство. „Баща ми прави всичко за майка ми.“

След тази среща, Блага вече има тотално различно мнение за него. Тя смята, че Левент всъщност е много добър и приятен човек. Но ще си остане ли живота като по филмите само в киното или пък Левент наистина ще успее да го пренесе извън илюзорния рай в Родос.

Тихомир се изповяда пред Радо

Междувременно в къщата протича още един интимен разговор. Тихомир споделя пред Радо чувствата си към Натали – на което борсовият трейдър отговаря: „Смятам, че ти си подхождаш много повече с нея. Чисто визуално, като характер. Аз не виждам тя и Орлин да влязат някога в сериозна връзка.“

Тихомир е напълно съгласен с това твърдение. „Нещо липсва на Нати, което Орли не може да ѝ даде. Не мисля че двамата ще започнат сериозна връзка."

