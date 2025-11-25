Случващото се между Натали и Орлин се превръща в главна тема на вечерта. Участниците осъждат ситуацията и дори изразяват своето мнение. Както винаги, най-крайна е Габи. „Понеже съм НостраГабус, казвам отсега: Натали ще зареже Орлин.“, отсича тя в характерния си полушеговит, полухаплив тон.

Единствено появата на Блага и Левент успява да внесе глътка свежо настроение в минорната атмосфера. Двамата се връщат от срещата си, видимо доволни. „Всъщност, Левен е много приятен“, бърза да го похвали дизайнерката. А в потвърждение на нейните думи, той публично се извинява на всички за поведението си до момента. „Просто бях малко изнервен“, признава той.

Но колкото и ентусиазирано да разказва за срещата си, Блага усеща напрежението. „Прави ми впечатление, че Орлин и Натали не стоят един до друг. Със сигурност нещо се случва.“

Орлин видимо изглежда унил, дори тъжен. „Имам чувството, че всеки момент ще се разплаче“, констатира Вики.

И в един момент всички започват да обсипват с внимание музикалния продуцент – да му съчувстват и да му оказват морална подкрепа. „Винаги може да е по-лошо“, казва утешително Красимир.

Все пак, Орлин не иска да бъде просто пасивна жертва, окопитва се и решава да действа. Той отново приканва Натали да си поговорят на „четири очи“. Тя е леко изненадана от неговата решителност, но приема предложението.

Орлин се опитва отново да изяснят чувствата си един към друг. „За момента просто имам нужда от пауза“, казва хореографката. Орлин се съгласява, казвайки, че ще ѝ даде дистанцията, от която има нужда. Но и че ще си тръгне от предаването, ако до няколко дни няма нужната яснота.

В крайна сметка младият мъж остава буквално със сълзи на очи. „Точно заради чувство, което изпитвам в момента, избягвам да влизам във връзки“, казва той пред камерите, неуспявайки да сдържи емоциите си.

И докато той искрено страда, Натали вече е на нова среща – очаквано, с Тихомир. Какво точно си казват двамата и как останалите участници реагират на това, което се разиграва пред очите им – вижте във видеото:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

