След "разврата на събитията" в предишния епизод на романтичното риалити "Ергенът: Любов в рая", зрителите станаха свидетели на развръзката в отношенията на Красимир и Киара. С напускането на Анна-Шермин от предаването всички участници отпразнуваха "победата", а новата двойка показа неочаквана близост.

Всички участници обсъждаха спокойствието, малко след като Шермин напусна рая. Те бяха категорични, че "не може да стане по-добре". Попфолк певицата Киара също не скри щастието си и дори не успя да свали усмивката си през цялото време.

"Много съм миличка... като съм влюбена", разкри тя.

Това признание шокира цялата компания на масата, които им пожелаха много щастие след като "любовницата (Киара) победи".

Краси и Киара решиха заедно да съберат багажа на Анна от стаята му.

Какво направиха с "дубайските" ѝ принадлежности - вижте в следващото видео.

Радостта във вилата продължи цяла вечер, защото всички празнуваха любовта. Габи започна да прави планове за сватбата на новата двойка, като предложи да им бъде кума. В крайна сметка, тримата прецениха, че нейното "призвание" е да бъде "оратор" и решиха, че тя ще бъде водеща на предполагаемото празненство.

"Има фойерверки, не пеперуди в стомаха ми", сподели певицата.

Двамата се отправиха към стаята на бизнесмена, където прекараха нощта.

Какво ѝ показа Красимир - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK