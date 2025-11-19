За пореден път Радо се превърна в трън в очите на участниците. Той получи множество въпроси и нападки на традиционния банкет в епизод 53 и 54. Заедно с новодошлата участничка Галена, двамата бяха главни действащи лица на дискусиите тази вечер.

Ергенът беше хванат в лъжа, която предизвика сериозно разделение на масата. След като на един от въпросите, насочен към PR-ката, тя отговори с различна информация от вече споделената, двамата се забъркаха в сериозен спор.

"Радо, съжалявам, но... изпусна се", каза Габи пред камерите.

Останалите участници започнаха да ги нападат с въпроси и конфронтации, като обясниха, че тяхната "уговорка" не е справедлива, спрямо хората, които са могли да бъдат на тяхно място и наистина да намерят любовта.

Радо се опита да си "трие ръцете с Господ", както отново се изрази Габи, като определи ситуацията, като абсолютна "случайност".

"Притесненията ми са да не би да стои и да е с мен, просто за да достигне до финал и вече след предаването да каже "Айде", коментира Галена пред камерите.

Каква е причината Радо да се държи с Галена все едно не я познава - вижте в следващото видео.

