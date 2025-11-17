Габриела Митева, една от най-новите участнички в "Ергенът: Любов в рая", получава нужното внимание и интерес. Останалите участници често любопитстват и ѝ задават голямо количество въпроси. След срещата си с Тихомир, тя остава отворена за нови преживявания с други ергени, но кого ще избере тази вечер?

Натали я попита открито, какво мисли за Радо, а тя бързо сподели:

"Е, хубав е. Няма как да се отрече. На хубавото грозно как да кажеш!

Пред останалите каза и че търси нещо сериозно, като през последните няколко години, усеща, че е готова да създаде семейство. Част от другите участници забелязаха близостта им и започнаха да обсъждат възможните варианти.

Според тях, Виктория е "навигирала" Габриела към Радо, за да може да запази по-дълго Тихомир за себе си.

Студентката и трейдърът отидоха на бърза среща, далеч от останалите, за да се опознаят по-добре. Двамата обсъдиха бившите си връзки и бъдещи намерения.

"Не мисля, че играе някаква роля", сподели Радо пред камерите.

С кого си подхожда повече Габриела? Радо 0

Тихомир 0 Резултати Гласувай

Изпитва ли симпатии към нея - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK