Галена е PR на две болници и току-що завършил парамедик. Работи като певица и модел, спечелила е три конкурса за красота. Носителка е на титлата „Мис Роза“. Отговаря на всички обществени норми, стреми се към съвършенството. Външният ѝ вид е детайлно изпипан. Корените на косата са прясно боядисани, маникюрът е ненатрапчив, дрехата - изгладена, речта - ясна и спокойна. Галена владее добре емоциите си, но очите понякога ги издават.

За да я опознаем още повече, й зададохме въпроси от нашия Лексикон:

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Ако имах възможност да бъда някой друг за ден, пак бих избрала да бъда себе си. Вярвам, че най-голямото предизвикателство и най-голямата награда е да изживееш собствения си път, а не да бъдеш копие на нечий друг живот.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да слуша интуицията си, защото тя винаги води към правилните хора и пътища.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Да не бърза! Най-красивите неща идват, когато си готова за тях.

Снимка: Филип Станчев

Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е зрялост и смелост едновременно. Това е усещането да намериш дом не в място, а в човек. Да можеш да бъдеш себе си с всички свои слабости и с цялата си светлина и въпреки това да бъдеш обичан. Любовта не е само в големите жестове, тя е в малките неща, в начина, по който някой те поглежда, в тишината, която е уютна, в усмивката, която те връща към живота. За мен любовта е силата, която те кара да вярваш, че за двама всичко е възможно.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Моят поглед. Понякога мълчанието казва повече от думите.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Всеки мой неловък момент е бил чаровен по свой начин. Умея да обръщам ситуацията в своя полза винаги.

Любим плод, песен и футболен отбор

Ягоди

Pure love - Arash feat. Helena

„Манчестър Юнайтед“, но по принцип аз съм по-скоро влюбена в играчите, отколкото в самата игра.

Как я посрещнаха останалите участници във вилата - вижте в следващото видео.

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK