Епизод 53 на „Ергенът: Любов в рая“ разтърси имението с пикантни откровения, тежки обвинения и неочаквани признания, които промениха хода на играта. Акцентите на вечерта бяха банкета, който завърши със сълзи, и появата на нов участник, която доведе до грандиозен скандал.

Имението беше разтърсено от появата на Галена, която веднага връчи писмо-покана за индивидуална среща на Радо. Когато Галена разбра, че Радо няма дама в момента реагира доста положително според ергена: „Очите й светнаха“, по думите на самия него. На срещата им двамата изглеждаха изключително щастливи. Радо дори заяви: „Направо не искам да се връщам в къщата... Защото изглежда, най-сетне е намерил това, което търси – жена, която истински да го развълнува“.

Неочакваното признание предизвика буря от емоции, като най-голямо възмущение изрази Габи. Скандалът между нея и Радо бързо ескалира. Двамата спориха остро за това кои двойки ще стигнат до финал, но основната теза на Габи беше, че не е честно в играта да участват двама души, които вече се познават, визирайки Радо и Галена. Спорът достигна връхната си точка, когато Габи се почувства засегната и демонстративно стана и си тръгна от дивана.

Традиционният банкет отново се превърна в поле за откровения, макар че за някои участници, като Орлин, той е „едно от най-неприятните неща, които правим тук“. На другия полюс беше Краси, който се радваше на милите усмивки на Киара, доказвайки, че чувствата между тях се задълбочават.

Габи пое инициативата и започна да задава въпроси. След като темата за най-добрия готвач не предизвика драма (Вики, Петър и Габи посочиха различни хора), въпросът: „Кой от мъжете преиграва най-много с грижите?“ взриви напрежението. Габи моментално посочи Радо, критикувайки го, че „всеки път, като дойде някое ново момиче и търчи като ученичка за чаша вода“. Дали чувствата на Радо са игра или не, предстои да видим в следващия епизод.

