Появата на Галена в „Ергенът: Любов в рая“ води до редица неочаквани признания и емоции. Защото, оказва се, тя не е случайно е тук – водена е от желанието си да види едно момче, което много харесва. И това е Радо.

Двамата се запознават преди доста време – макар и да не става ясно кога точно. Според борсовия трейдър, те поддържат контакт „5 или 6 дни преди предаването“. Галена пък има друга версия по въпроса. „Преди около година се запознахме с него“, твърди младата жена.

Но не това е най-важното. От значение е, че най-сетне са заедно и могат да контактуват „очи в очи“. И се впускат веднага в интимен разговор. „Имах известни отношения с една мадама, но не ѝ дадох роза и тя си тръгна. Вече съм сам“, бърза да сподели Радо за преживяванията си в шоуто до момента.

Галена явно това и чака и веднага му връчва на покана за индивидуална среща. „Това ме кара да се чувствам уверен, защото означава, че има симпатии и тя иска да ме опознае.“

На този етап, Радо крие от останалите участници, че познава Галена. Нещо, което тя не разбира и затова бърза да му обясни, че не иска и не е нужно да се крият от когото и да е – защото е заявила още на кастинга, че влиза в това предаване именно зарадинего. „Не трябва да се питаме наново за нещата, които вече знаем, не искам да се преструваме“, категорична е тя.

Радо бързо се съгласява и като цяло изглежда доволен от думите ѝ. Дотолкова, че казва: „С влизането на Галена, раят ще се промени за мен. Всичко ще стане много по-приятно."

Двамата се отправят към морския бряг на романтичен пикник. И се впускат в дълги обяснения – за това как се възприемат вече наяве един друг и за първите си впечатления.

Какво още си казаха и защо Радо дори възкликва: „Усетих топло чувство като те видях“. И защо Галена е категорична: „Ако бях влязла и теб те нямаше, щях да си тръгна“ – гледайте двете видеа, горе и долу в статията:



