Галена е новата 24 години, от град Казанлък. Тя е PR на две болници и току-що завършил парамедик, като паралелно е и стюардеса. Работи като певица и модел, спечелила е три конкурса за красота. Носителка е на титлата „Царица Роза“.

"Тук съм, за да срещна любовта - категорично и ясно", заявява тя.

Отговаря на всички обществени норми, стреми се към съвършенството. Външният ѝ вид е детайлно изпипан. Корените на косата са прясно боядисани, маникюрът е ненатрапчив, дрехата - изгладена, речта - ясна и спокойна.

Галена владее добре емоциите си, но очите понякога ги издават.

Тя влиза в рая с вълнението да види момче, което много харесва. Тя приема участието си като "дар от съдбата, знак и подарък от Вселената". Двамата се запознават преди година, но поддържат контакт само чрез социалните мрежи.

Става въпрос за Радослав, с който някога са си казвали "нямам търпение да срещна очите ти", а днес това тяхно желание се осъществи.

Как реагира той, когато я видя - вижте в следващото видео.

Двамата се отделиха, за да поговорят насаме, но не засегнаха темата за миналото им. Въпреки това, тя го покани на среща, с надеждата той да бъде искрен с нея и "да се опознаят и в реалността".

Има ли интерес Радо обаче - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK