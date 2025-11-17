Галена е новата 24 години, от град Казанлък. Тя е PR на две болници и току-що завършил парамедик, като паралелно е и стюардеса. Работи като певица и модел, спечелила е три конкурса за красота. Носителка е на титлата „Царица Роза“.
"Тук съм, за да срещна любовта - категорично и ясно", заявява тя.
Отговаря на всички обществени норми, стреми се към съвършенството. Външният ѝ вид е детайлно изпипан. Корените на косата са прясно боядисани, маникюрът е ненатрапчив, дрехата - изгладена, речта - ясна и спокойна.
Галена владее добре емоциите си, но очите понякога ги издават.
Тя влиза в рая с вълнението да види момче, което много харесва. Тя приема участието си като "дар от съдбата, знак и подарък от Вселената". Двамата се запознават преди година, но поддържат контакт само чрез социалните мрежи.
Става въпрос за Радослав, с който някога са си казвали "нямам търпение да срещна очите ти", а днес това тяхно желание се осъществи.
Как реагира той, когато я видя - вижте в следващото видео.
Има ли интерес Радо обаче - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
