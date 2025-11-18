Галена и Радо изглеждат изключително щастливи от начина, по който се развиват отношенията между тях. „Направо не искам да се връщам в къщата“, казва Радо. Защото изглежда, най-сетне е намерил това, което търси – жена, която истински да го развълнува.

Галена напълно споделя неговите емоции. „Усещането е направо неописуемо. Готова съм да се влюбя, няма да се спирам по никакъв начин.“

Радо бърза да каже пред камерите и, че няма нищо против да разкрие създалите се отношения между него и Галена с останалите участници в предаването. „Ако разберат, разберат, не ми пука особено за тяхното мнение. То няма да ме засегне по никакъв начин.“

Затова още в момента, в който се връщат в имението на любовта, двамата застават пред другите и открито заявяват: „Имаме да ви кажем нещо. Познаваме се извън формата.“ И Галена бърза да добави и, че в рая с твърда позиция към Радо. „Нямам интерес към нито едно от момчетата“, допълва тя.

Това признание предизвиква буря от емоции. „Това изобщо не е честно“, категорична е Габи. „Те за какво тогава са тук? За малко звезден момента по телевизията?“

Подобно е мнението и на Благовеста. „Грам не ми харесва това“. Двете жени дълго обсъждат ситуацията и дори стигат до мнението, че Галена и Радо имат „предварително изграден план“ и „играят игра“.

И Радо, и Галена нямат нищо против да отговарят на многобройните въпроси, с които участниците започват да ги засипват. Двамата привидно са спокойни, защото имат доверие един на друг. Какво обаче се случва, когато ПР-експертката разбира, че между Радо и Габриела доскоро е имало известен интерес и дори флирт?

