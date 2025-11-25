Поредният епизод на „Ергенът: Любов в рая“ на романтичното предаване още веднъж доказа, че страстите никога не стихват. И зрителят винаги е свидетел на неочаквани обрати, които оставят много въпросителни и водят до още по-любопитни моменти.

Обстановката става още „по-напечена“ с неочакваната поява на трима нови ергени. Сред които се веднага се откроява Левент. Човек, който никак не си губи времето, напротив – ориентира се веднага в обстановката и дори бързп избира момичето, което да покани на първа среща.

Това е Блага. Тя не изглежда особено щастлива от случващото се, но приема поканата. Двамата се отправят към мястото на срещата – морския бряг.

„Горката Блага“, шеговито казва Дениз, прибавяйки след това напълно сериозно: „Успех ѝ пожелавам!"

Снимка: bTV

На брега на морето Блага и Левент ги очаква романтичен пикник – с вино и свещи на фона на настъпващия вечерен мрак. Обстановката предразполага към откровения. Двамата говорят за връзките, отношенията, разочарованията. „Най-важното за мен е човекът отсреща да е истински. Аз самият съм такъв – импулсивен съм, каквото ми дойде, си го казвам“, категоричен е младият мъж.

И отива доста далеч, отправяйки своеобразно предложение към Блага. „Ако си сериозна към мен, мога да ти осигуря много хубав живот, който само по филмите го има.“

„А какъв е животът „като по филмите“?“, любопитства Бонбонова.

„Жената да има всичко, което иска“, веднага отговаря Левент. И допълва, че такъв е примерът в собственото му семейство. „Баща ми прави всичко за майка ми.“

В крайна сметка след срещата Благовеста вече има съвсем различно мнение за Левент. „Изключително съм изненадана от това колко добре възпитан е. Рядко се срещат такива ценности в хората.“

Двамата споделят още много неща помежду си – за работа, пътувания, любими дестинации. И дори за романтичните изненади, които са правили на своите половинки. Какво точно си казаха - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK