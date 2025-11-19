"Матчването" между Бонбонова и Денислав се случи непосредствено след първата им и единствена до момента среща, но подхождат ли си наистина като двойка? Техните взаимоотношения станаха тема на разговор в епизод 54, като отговорите на Блага предизвикаха конфузен смях на масата.

Радо потърси обяснение от нея за бързото им матчване с ергена, като тя обясни, че наистина се е случило бързо, благодарение на разговорите, които са имали впоследствие. Все пак тя остава категорична, че ако пристигне по-подходящ, то тя може да се пренасочи.

Това, което възмути предприемача е, че тя сподели пред всички, че е продължила с него, защото не е имало друг човек, който е "над 30". След това, той учтиво я помоли да "прекрати".

"За мен е доста очевидно кога тя показва привързаност. Тя го прави обикновено след като е консумирала някакво определено количество алкохол, след като е почувствала някаква липса от близост", продължи той пред камерите.

Бисерите не приключават тук. На въпроса "Блага, би ли била с мъж като Денислав в реалния живот" Бонбонова отговори уверено, че вече не се интересува нито от външния вид, нито социалния статус на половинката си.

Как реагира предприемачът - вижте тук:

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

