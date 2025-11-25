Вечерта заварва участниците в „Ергенът: Любов в рая“ в двора на имението на любовта. Те седят край басейна, с коктейл в ръка и разговарят помежду си. Привидно обстановката е спокойна - но всъщност има един човек, който вътрешно е разкъсван от противоречиви чувства и крайни емоции.

Става дума за Орлин. Музикалният продуцент преживява дълбока лична драма заради случващото се между Натали и Тихомир – двамата излязоха на индивидуална среща и след края ѝ не скриха удовлетворението си от нея.

„До вчера го мислех за приятел, един от хората, с които най-много съм комуникирал“, казва разочаровано Орлин за Тихомир. „А сега си давам сметка, че той е бил до мен не като приятел, а просто защото е искал да се домогне до Натали. За мен това е форма на предателство.“

Обстановката около басейна става още по-напрегната с появата на Натали. Тя директно отива към Орлин, предлагайки му да поговорят насаме.

Снимка: bTV

Първоначално разговорът тече спокойно. До момента, в който хореографката заявява, че не съжалява за срещата си с Тихомир, дори точно обратното – намеква, че се е чувствала комфортно в компанията на фитнес инструктора. „След срещата го виждам в съвсем друга светлина“, заявява тя.

И обвинява Орлин в пасивност и най-вече в липса на разбиране. Нещо на което младият мъж отговаря пред камерите: „Понякога имам чувството, че говорим на различни езици“ – потвърждавайки индиректно, че наистина не разбира младата жена.

Междувременно в къщата протича още един интимен разговор. Тихомир споделя пред Радо чувствата си към Натали – на което борсовият трейдър отговаря: „Смятам, че ти си подхождаш много повече с нея. Чисто визуално, като характер. Аз не виждам тя и Орлин да влязат някога в сериозна връзка.“

Тихомир е напълно съгласен с това твърдение. „Нещо липсва на Нати, което Орли не може да ѝ даде. Виждам ги като колеблива двойка.“

В крайна сметка се случва нещо наистина неочаквано, което оставя Орлин безмълвен – и той се отправя нанякъде, сам и объркан, в тъмнината на нощта. Още - вижте в двете вида, горе и долу в статията:

