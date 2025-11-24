Скандали, разкрития и напрежение - във вилата на "Ергенът: Любов в рая" емоциите избухнаха и този път. Виктория е бясна и реши да отиде при Тихомир, за да го попита дали се чувства щастлив.

Натали в центъра между Тихомир и Орлин, а Вики е без думи!

"Унижаваш се, само това ще ти кажа. В момента цялата ти постъпка е супер долна и супер грозна", каза му тя.

Виктория е изключително разстроена от факта, че Тишо проявява все по-силен интерес към синеоката хореографка Натали. Тя смята, че Тихомир действа зад гърба й, което определя като недостойно поведение. За Нати обаче ситуацията е наистина сложна - между двама мъже и в лична битка със себе си. Сърцето или ума - кое ще надделее и ще се справи ли с гнева си Вики? Тепърва ще разберем.

"Дори да дойдеш за извинение, просто го спести, защото не ми трябва. Моралните ценности, които имаше, рязко изчезнаха. Във връзката на Орлин и Натали, ти ще си третото колело!", продължи с обясненията си къмм Тишо Виктория.

Какво още каза тя на Тихомир - вижте във видеото.

Всичко най-любопитно от предаването следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK