След тежката вечер и изненадващия обрат на церемонията на розата, в епизод 56 напрежението съвсем не е към края си. Натали и Орлин бяха главни действащи лица в драмата днес, а вечерта за тях завърши далеч по-добре от очакваното.

Двамата се усамотиха насаме, за да обсъдят церемонията, отношенията и намесата на Тихомир във връзката им. Натали призна пред Орлин, че е разколебана. Причината за това е липсата на отношение от страна на половинката ѝ, както и липсата на желание и внимание.

"В началото ти имаше много силни симпатии към мен и в момента, в който аз се опитвам да се доближа до теб, ти ме отблъскваш. В момента, в който имам нуждата от последната стъпка, ти не ми казваш нищо, затваряш се", сподели ѝ музикалният продуцент.

Натали разкри, че иска да вижда повече инициатива от него, като например просто да я грабне за ръката и да я изведе на среща. Въпреки че доброто настроение се завърна, тя остана тъжна, че трябва да каже за тези неща, вместо той да се сети сам.

Орлин се осмели да действа първично и я хвана за ръка и я отведе на брега. Двамата влязоха в морето, като стоплиха отношения с няколко моменти на близост в дълбокото, с дрехите, "с усмивките и позитивни емоции".

