Нов банкет, нови провокации. Тази вечер най-обсъжданата тема определено бяха любовният триъгълник - Орлин, Натали и Тихомир. Въпросите са в ръцете на "домакина", а в епизод 59 тази роля играеше Виктория, която не си спести пиперливите коментари.

На банкета хореографката катеригочно отрече някога да е флиртувала с поглед с Тихомир, или поне не съзнателно. Тя продължи, като сподели, че все още не е преценила кого би искала да "гушка" от двамата.

Участниците също се изправиха срещу нея и зададоха своите въпроси. Те ѝ припомниха за предходните банкети, на които тя беше споменавала, че има сериозни намерения към половинката си, като е искала той да стане, когато питат кой е влюбен.

"Тя не е влюбена в него и тя го призна, и го заяви, това означава, че тя просто иска да покаже на всички, да си докаже пред себе си и пред останалите, че е много желана и много искана, и цялото това внимание да бъде върху не,което явно ѝ липсва", коментира Дениз пред камерите.

Виктория продължи с въпросите, като поиска Натали да дефинира чувствата си към Орлин.

"Никога през живота ми не ми се е случвало аз да заявявам първа чувствата си към някого, нищо, че го изпитвам и Орлин го вижда", каза хореографката пред редакторите на предаването.

Повече - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

