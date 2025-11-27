Каквото и да се случи в „Ергенът: Любов в рая“, няма начин последствията да не са горещи емоции и буря от страсти. Всъщност, последните никога не стихват. Защото налице са много напрегнати моменти и неочаквани обрати – които буквално оставят без дъх както участници, така и зрители.

Ето какви бяха горещите акценти в епизод 59 на романтичното риалити.

"Истината или се осмеляваш"

Участниците бяха предизвикани да играят класическата парти игра "Истината или се осмеляваш". И, очаквано, показаха завидна смелост и пиперлив език.

Всичко протече в рамките на забавлението, до момента, в който драмата отново взе своеобразен връх. В центъра на вниманието отново се оказаха Орлин и Натали - продуцентът за пореден път остана със сълзи на очи, а хореографката чу множество нападки по свой адрес. Дори в един момент бе бутната, случайно или не, в басейна. От Виктория.

Репликата, която разпали емоциите на Натали

Между Натали и Орлин се заформи нов конфликт след играта "Истината или се осмеляваш". Младият мъж нарече бившата си половинка "нощна танцьорка“ – нещо, което сериозно я обиди. Музикалният продуцент не пропусна да спомене и колко "подмолен" е Тихомир с действията си, като продължи, че според него той се "възползва от ситуацията".

Натали не прояви разбиране към чувствата на Орлин.

Снимка: bTV

Нов банкет, нови провокации

Най-обсъжданата тема на вечерта отново бе любовният триъгълник - Орлин, Натали и Тихомир. Въпросите бяха в ръцете "домакина", а в епизод 59 тази роля играеше Виктория. И тя, разбира се, не си спести пиперливите коментари.

Дори поиска Натали да дефинира чувствата си към Орлин. Хореографката не отговори, но по-късно заяви пред камерите: "Никога през живота не ми се е случвало аз да заявя първа чувствата си към някого.“

Не банкет, а бойно поле

Тази вечер "Кутията без тайни" успя да разкрие множество неудобни истини. Напрежението буквално витаеше във въздуха. Картите бяха в ръцете на Виктория, която зададе най-откровените си въпроси към главно действащите лица на деня - именно Натали, Орлин и Тихомир.

"Пър имаше зор да е водеща, защото искаше да си чете въпросите, които е написала към Тихомир. Всичките ѝ въпроси сме ги чували, знаем ги. Нищо - за сеира я оставихме", сподели Габи пред камерите.

Мнението на Виктория предизвика сериозно разделение на масата и събуди нападките на останалите към инфлуенсърката.

