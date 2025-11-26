Страстите в рая са по-горещи от всякога! Участниците в романтичното риалити показаха хумор и разгорещено настроение. Те играха на класическата парти игра "Истината или се осмеляваш" и показаха завидна смелост и пиперлив език, разбира се.

Някои от предизвикателствата на водещата Райна Караянева бяха романтични, други забавни - например Йовица трябваше да намаже лицето си с майонеза. На него му помогна половинката му Филипа:

"Намазвам Йовица с майонеза и ми липсват само едни пържени картофки за бургер.

Киара пък трябваше да изяде банан, все едно е сладолед. Това определено предизвика реакции както от мъжете, така и от жените. Срастите се разгорещиха още повече с близост между Кристина и Петър, които се целуваха "по възможно най-страстния начин".

"Все едно ги викаме на бис, не спират", пошегува се Габи.

Обръсна ли косата си Виктор, вижте във видеото по-горе.

Въпреки горещите емоции по време на играта, драмата също беше гарантирана. Орлин отново не можа да сдържи сълзите си. Какво го разстрои - вижте тук.

Натали се оказа център на внимание и чу множество нападки по свой адрес. Участниците не спестиха критиките си към хореографката по отношение на връзката ѝ с музикалния продуцент.

Стана ясно, че двамата не са били интимни в банята след плажа.

"Вие сте за шаолински манастир", коментира Петър за въздържанието им.

Забавлението продължи, макар и за кратко, когато Денислав беше предизвикан да облече стриптийзьорско облекло, а реакциите на останалите бяха скъпоценни.

Защо Виктория бутна Натали в басейна - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

