Напрежението на банкетите в рая става все по-голямо, а страстите - все по-разгорещени. Актьорът Петър Данов направи признание, което успя да изненада останалите, но освен това внесе и малко забава във вече нервната обстановка. 

На въпроса "Кой бихте посочили като най-меркантилен и обсебен от пари и/или статут" отговорите бяха разнообразни:

  • Габи посочи Радо, на когото вече се беше ядосала
  • Виктория - Виктор
  • Радо - Виктор
  • Орлин - Виктор
  • Филипа - Виктор
  • Дениз определи себе си, защото е с Виктор
  • Виктор посочи Йовица
  • Петър пък... себе си
Петър Данов от „Ергенът: Любов в рая“: Любовта е най-прекрасната глупост (ЛЕКСИКОН)

Актьорът призна, че всъщност следва плана си от самото начало: 

"Аз, като дойдох, попитах родителите на жените с какво се занимават, за да мога аз да си направя калкулация занапред."

Той продължи да обяснява мотива си да е с Кристина, а това е именно заради "доста сериозната фирма" на баща ѝ. Петър откровено сподели, че иска да се "възползва" от тези финанси, за да живее в "изобилие".

Реакцията на Виктория - вижте тук:

Тя остава на мнение, че всеки от участниците е меркантилен, но направи своя избор и посочи Виктор. На масата за банкети отново започна сериозна дискусия и разбира се, се засегнаха стари конфликти. 

Дали участниците ще се помирят, предстои да разберем.

Истина или бизнес? Защо Йовица е в „Ергенът: Любов в рая“ и кой напуска без роза?, еп.47

Всички отговори на въпроса - вижте в следващото видео:

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK