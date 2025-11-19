Напрежението на банкетите в рая става все по-голямо, а страстите - все по-разгорещени. Актьорът Петър Данов направи признание, което успя да изненада останалите, но освен това внесе и малко забава във вече нервната обстановка.
На въпроса "Кой бихте посочили като най-меркантилен и обсебен от пари и/или статут" отговорите бяха разнообразни:
- Габи посочи Радо, на когото вече се беше ядосала
- Виктория - Виктор
- Радо - Виктор
- Орлин - Виктор
- Филипа - Виктор
- Дениз определи себе си, защото е с Виктор
- Виктор посочи Йовица
- Петър пък... себе си
Актьорът призна, че всъщност следва плана си от самото начало:
"Аз, като дойдох, попитах родителите на жените с какво се занимават, за да мога аз да си направя калкулация занапред."
Той продължи да обяснява мотива си да е с Кристина, а това е именно заради "доста сериозната фирма" на баща ѝ. Петър откровено сподели, че иска да се "възползва" от тези финанси, за да живее в "изобилие".
Реакцията на Виктория - вижте тук:
Тя остава на мнение, че всеки от участниците е меркантилен, но направи своя избор и посочи Виктор. На масата за банкети отново започна сериозна дискусия и разбира се, се засегнаха стари конфликти.
Дали участниците ще се помирят, предстои да разберем.
Всички отговори на въпроса - вижте в следващото видео:
Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK