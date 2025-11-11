Нова порция драматични събития разтърси имението на любовта в епизод 47 на хитовото риалити „Ергенът: Любов в рая“. Зрителите станаха свидетели на ожесточени спорове, неочаквани признания и смут, внесен от завърнала се двойка.

Разкрития за Филипа и Йовица

Най-горещата тема в имението бе скандалът между Виктория, Филипа и Йовица. Основното обвинение към Филипа е, че нейната цел в предаването не е любовта, а изграждането на общ бизнес след края на риалитито. Напрежението ескалира, след като в ефир бяха показани кадри, в които ергенът твърди, че ще продължи да се вижда с Филипа и след края на предаването, тъй като двамата имат идея за бизнес проект. Тези разкрития предизвикаха бурни реакции и поставиха под съмнение искреността на една от най-влюбените двойки.

Шермин отново предизвика хаос

Снимка: bTV

Изненадващо или не за всички, дори най-спокойният участник в имението – Калоян, не успя да запази хладнокръвие. Зрителите наблюдаваха ожесточен спор между Калоян и Шермин. Кавгата шокира останалите в имението, които коментираха, че щом Шермин е успяла да ядоса дори Калоян, това е ясен знак за нейната способност да предизвика силни емоции и конфликти у всеки.

Киара и Краси внасят смут след романтичната си среща

Снимка: bTV

След като се завърнаха от срещата, инициирана от Киара, тя и Краси внесоха смут и допълнително напрежение сред останалите участници. Подробностите около срещата им и тяхното поведение при завръщането успяха да размътят спокойствието в имението на любовта.

Тихомир с болезнено признание пред Виктория

Един от най-емоционалните моменти в епизода беше личният разговор между Тихомир и Виктория. По време на интимната им дискусия, Тихомир направи откровено признание пред нея, че най-вероятно няма да й даде роза на следващата церемония. А ще предпочете да даде своето цвете на „най-земното“ момиче, а именно Гери.

Какво ще е развитието на отношенията им след това признание и как ще реагира Виктория, предстои да разберем в епизод 48.

Как се завърнаха в имението на любовта Киара и Красимир - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK