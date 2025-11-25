Епизод 58 на „Ергенът: Любов в рая“ ще остане в историята на предаването като един от най-емоционалните и тъжните. И все пак, успяхме да чуем някой и друг забавен бисер, който разведри минорната атмосфера.

Ето с какви изрази изпъкнаха участниците този път!

Левент:

"Аз съм зодия Рак. Много сме добри."

"Тя не знаеше, че аз съм там, щото беше другаде."

"Аз съм ѝ слагал силикон на една моя бивша. Това е голям подарък."

"Жената до мен ще е моята принцеса и твърдо стоя зад това!"

Левент към Блага

"Ако си сериозна към мен, мога да ти осигуря живот, който само по филмите го има."

"Не че не ме желае, нещо се дърпа, разбираш ли. Но, то, за пред камерите си е така, разбираш ли."

"Стори ми се, че тя е такава жена, която аз търся – да дава уют, да е домакиня и да се грижи за мъжа до себе си."

Натали за Тихомир

"Срещата ми отвори очите за това Тихомир какъв човек е, защото до сега не бях виждала тази негова страна. Харесва ми, че не е пасивният човек, който седи и чака някой да му каже, за да направи нещо."

Орлин за Натали

"Понякога имам чувството, че говорим на различни езици."

Тихомир

"Нещо липсва на Нати, което Орли не може да ѝ даде. Виждам ги като колеблива двойка."

Радо за Орлин

„Той не е мъж за Натали.“

Лъчезар за Орлин

"Да го хванем, че да не се удави в морето."

Габи за Натали

"Тя чака от супер много време да разкара Орлин и сега ѝ се е падна идеалната ситуация."

"Понеже съм НостраГабус, казвам отсега: Натали ще зареже Орлин."

Габи за Орлин

"Едва се сдържа да не се разплаче, то му личи. Горкият, трябват му антидепресанти."

Натали

"Чувствам се изстинала."

Още забавни моменти - във видеото:

