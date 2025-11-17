Филипа получи картичка, която ѝ даде възможността да покани специален човек за нея на среща. Кого избра тя - разбира се, своята половинка - Йовица. Двамата се отправиха на разходка из града, но изненадите не спряха дотам.

След обиколка на цветните гръцки улички, двойката се насочи към бижутерски магазин. Филипа и Йовица бързо се ориентираха към златните изделия. Тя си избра нежно колие, с висулка от сапфир.

"Смятам, че милионерчето (Виктор), най-вероятно ще се изяде от яд, тъй като аз го изпреварих и подарих на моята половинка нещо уникално, блестящо, много скъпо, за което той претендира, че може да го подарява, но май само е на думи", каза пред камерите художника.

Изненадите за козметоложката продължиха, като кавалера ѝ реши да изнесе специално "стрийт шоу", за да покаже уменията си. Той твореше както пред очите на половинката си, както и пред местни жители и туристи.

Какво нарисува той - вижте тук:

Междувременно, търпението във вилата започва да се изчерпва. Участниците от романтичното риалити до късно чакаха двойката да се прибере.

Когато ги посрещнаха, реакциите бяха предимно предвидими, а именно недоволни.

Какво коментираха участниците пред редакторите - вижте в следващото видео.

