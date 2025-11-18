Участниците в „Ергенът: Любов в рая“ определено нямата време да скучаят. Те са винаги ангажирани с нещо. И не само с флиртове и разправии, но и с игри и церемонии. И банкети. А последните винаги са пикантни, тъй като са момент на откровения и неочаквани признания.

Изключение не прави и тази вечер, в която участниците се събират около масата, хапват, пийват, но и задават един на друг провокативни въпроси. „Това е може би едно от най-неприятните неща, които правим тук“, признава Орлин и вероятно съвсем не е единственият, който мисли така.

„Чудесно се чувствам, много ми е готино“, на другия полюс е Краси. Той изглежда доволен и има защо – до него е Киара, която мило му се усмихва.

Габи поема нещата в свои ръце и започва да задава към всеки участник предварително формулираните въпроси. Първият е отправен към всички: „Кой смятате, че готви най-вкусно в къщата?“ „Разбира се, че аз“, отговаря със смях Габи. Но не всички са на това мнение. Петър посочва Виктор, Вики пък себе си и Радо.

Снимка: bTV

Следващият въпрос е повече от любопитен: „Кой от мъжете преиграва най-много с грижите?“ Габи веднага бърза да се включи, тъй като има свое мнение по въпроса. „Това е Радо. Всеки път, като дойде някое ново момиче и търчи като ученичка за чаша вода. И ходи по срещи с коя ли не. Винаги пръв като сервитьор става да носи нещо.“

Много от останалите момичета се присъединяват към мнението на Габи и посочват без колебание Радо.

Все пак, банкетът не преминава само в нападки. Има и редица хубави моменти – когато Краси и Киара разкриват чувствата си един към друг или моментът, в който Петър прошепва в ухото на Кристина „Още малко и ще ти кажа думата с „О“.

Снимка: bTV

Човекът, който обаче остава най-тъжен тази вечер е Вики. Тя чува думи от страна на Тихомир, които предизвикват разочарование и огорчение у нея. Дори и сълзи. „В реалния живот няма да гоня някого, но тук Тихомир е моят избор“, казва категорично тя.

Какво още се случи на банкета и защо Радо отново бе нападнат – буквално от всички страни, вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK