Пореден гръм в рая! Този път засегнати са Кристина и Петър. В епизод 22 двамата претърпяха сериозен сблъсък, а това може да се окаже пагубно за връзката им. Ще стигнат ли до разбирателство до скоро щастливата двойка?

Сутринта във вилата започна с комплименти от актьора към юристката, но тя не обърна внимание на ласкателството от половинката си.

„Какъв е тоя маниер на жените, когато сте в грешка – вие да се сърдите“, Петър пита останалите в кухнята.

Той чу мнението на приятелите си, както и потърси съвет от тях, въпреки че остана объркан.

Виктор се притече на помощ на своя приятел и проведе самостоятелен разговор с Кристина край басейна.

„Несъмнено това, което Петър чувства, е нещо, което мога много лесно да разбера като мъж и му симпатизирам. Въпреки това се опитвам да намеря някакъв баланс и да съм медиатор“, споделя Виктор пред камерите.

Кристина беше напълно откровена и сподели чувствата си и разочарованието, което е изпитала с него.

Напрежението определено се усети и от останалите участници, а Мис Вселена 2022 остана категорична:

„Ако продължава да се държи по този начин, със сигурност бих сложила край на отношенията ни!“

Целият им разговор - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

