Колкото по-голям е хаосът в „Ергенът: Любов в рая“, толкова по-забавни стават репликите. Между ревност, флирт и драматични погледи се раждат изказвания, които смекчават напрежението - или пък го засилват още повече. 

Ето кои са най-забавните акценти от епизод 59 на предаването:

Бисери

Виктор за Натали

„Чак пък колко объркана да си - това не са тройни интеграли, това са нещата от живота. Може и да е цветарка. В крайна сметка да харесваш шестима мъже за един месец от двадесет.“

Виктория за Йовица

„Той по принцип яде 24/7 майонеза, така че не е изненадващо.“

Филипа

„Намазвам Йовица с майонеза и ми липсват само едни пържени картофки за бургер.“

Красимир

„Жената каза, ние решихме!“

Левент

„Стана леш тука.“

Левент от

Габи за Натали

„Пак прави тия криндж физиономиите това момиче.“

Петър към Натали и Орлин

„Вие сте за шаолински манастир!“

Петър към Денислав

„Много си гламур!“

Габи

„Със злоба си я бутна Наталито в басейна. Може ли на replay?“

„Глава море, акъл шамандура, бе хора.“

„По-силно, наистина. Един месец се мъчим да те чуем, единственото, което се чува е все едно минава муха!“

Орлин

„За мен няма значение дали е сутрешна, обедна или нощна танцьорка.“

Още - вижте в следващото видео.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK