Колкото по-голям е хаосът в „Ергенът: Любов в рая“, толкова по-забавни стават репликите. Между ревност, флирт и драматични погледи се раждат изказвания, които смекчават напрежението - или пък го засилват още повече.

Ето кои са най-забавните акценти от епизод 59 на предаването:

Бисери

Виктор за Натали

„Чак пък колко объркана да си - това не са тройни интеграли, това са нещата от живота. Може и да е цветарка. В крайна сметка да харесваш шестима мъже за един месец от двадесет.“

Виктория за Йовица

„Той по принцип яде 24/7 майонеза, така че не е изненадващо.“

Филипа

„Намазвам Йовица с майонеза и ми липсват само едни пържени картофки за бургер.“

Красимир

„Жената каза, ние решихме!“

Левент

„Стана леш тука.“

Габи за Натали

„Пак прави тия криндж физиономиите това момиче.“

Петър към Натали и Орлин

„Вие сте за шаолински манастир!“

Петър към Денислав

„Много си гламур!“

Габи

„Със злоба си я бутна Наталито в басейна. Може ли на replay?“

„Глава море, акъл шамандура, бе хора.“

„По-силно, наистина. Един месец се мъчим да те чуем, единственото, което се чува е все едно минава муха!“

Орлин

„За мен няма значение дали е сутрешна, обедна или нощна танцьорка.“

Още - вижте в следващото видео.

