Колкото по-голям е хаосът в „Ергенът: Любов в рая“, толкова по-забавни стават репликите. Между ревност, флирт и драматични погледи се раждат изказвания, които смекчават напрежението - или пък го засилват още повече.
Ето кои са най-забавните акценти от епизод 59 на предаването:
Бисери
Виктор за Натали
„Чак пък колко объркана да си - това не са тройни интеграли, това са нещата от живота. Може и да е цветарка. В крайна сметка да харесваш шестима мъже за един месец от двадесет.“
Виктория за Йовица
„Той по принцип яде 24/7 майонеза, така че не е изненадващо.“
Филипа
„Намазвам Йовица с майонеза и ми липсват само едни пържени картофки за бургер.“
Красимир
„Жената каза, ние решихме!“
Левент
„Стана леш тука.“
Габи за Натали
„Пак прави тия криндж физиономиите това момиче.“
Петър към Натали и Орлин
„Вие сте за шаолински манастир!“
Петър към Денислав
„Много си гламур!“
Габи
„Със злоба си я бутна Наталито в басейна. Може ли на replay?“
„Глава море, акъл шамандура, бе хора.“
„По-силно, наистина. Един месец се мъчим да те чуем, единственото, което се чува е все едно минава муха!“
Орлин
„За мен няма значение дали е сутрешна, обедна или нощна танцьорка.“
Още - вижте в следващото видео.
Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK