Левент - участникът в Ергенът:Любов в рая, който успя да остави зрителите без думи с дръзкия си темперамент. Колоритен, абмициозен и упорит - той определено умее да събужда силни емоции в хората и знае как да е в центъра на вниманието. Но под твърдата обвивка на силен мъж се крие момче, което търси любов и истински отношения. Ето какво сподели ексклузивно Левент пред Ladyzone.
Лексикон на Ергенът: Любов в рая- Кой е Левент?
Коя черта в характера си харесваш най-много?
Това че съм упорит и не се отказвам при трудностите.
Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрал?
Бих живял като себе си, не копирам и не искам живота на никого.
На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?
Това да са истински и упорити в живота и да успяват във всяко нещо, с което се захванат.
Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?
Бих си дал съвета да не се отпускам често и да съм по упорит за целите ми, защото времето минава много бързо.
Какво е любовта за теб сега?
Уважение и подкрепа. Също напредване заедно в живота.
Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?
Това че съм истински и се усеща и вижда в очите ми.
Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?
Когато бях на първа среща и сестра ми беше с мен. Бях и пийнал.
Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?
Сърца и рози.
Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?
- Любим плод - ягода.
- Любима песен "E.C.C.C - Да си знаят".
- Любим цвят - зелено.
- Любим футболен отбор - "Левски София".
