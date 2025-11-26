Левент - участникът в Ергенът:Любов в рая, който успя да остави зрителите без думи с дръзкия си темперамент. Колоритен, абмициозен и упорит - той определено умее да събужда силни емоции в хората и знае как да е в центъра на вниманието. Но под твърдата обвивка на силен мъж се крие момче, което търси любов и истински отношения. Ето какво сподели ексклузивно Левент пред Ladyzone.

Лексикон на Ергенът: Любов в рая- Кой е Левент?

Коя черта в характера си харесваш най-много?

Това че съм упорит и не се отказвам при трудностите.

Ако можеше да изживееш 1 ден като която и да е жена/мъж в света – коя/й би избрал?

Бих живял като себе си, не копирам и не искам живота на никого.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Това да са истински и упорити в живота и да успяват във всяко нещо, с което се захванат.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Бих си дал съвета да не се отпускам често и да съм по упорит за целите ми, защото времето минава много бързо.

Какво е любовта за теб сега?

Уважение и подкрепа. Също напредване заедно в живота.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Това че съм истински и се усеща и вижда в очите ми.

Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Когато бях на първа среща и сестра ми беше с мен. Бях и пийнал.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Сърца и рози.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Любим плод - ягода.

Любима песен "E.C.C.C - Да си знаят".

Любим цвят - зелено.

Любим футболен отбор - "Левски София".

