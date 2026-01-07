Мишел Пфайфър сподели мил поглед към живота си като баба чрез забавна снимка, публикувана в социалните мрежи. Холивудската звезда използва Instagram профила си, за да сподели кадър, на който позира, облечена с пуловер, богато украсен с коледни ръчно изработени декорации.

Мишел, с лека усмивка на уста, пише към снимката: „Когато внучето ти те превърне в коледна елха…“

Преди няколко месеца 67-годишната актриса, която е изключително дискретна по отношение на личния си живот, обяви, че е станала баба и разкри как това е повлияло на живота ѝ. И дори сподели, че усещането е „като да си в рая“.

Снимка: instagram/michellepfeifferofficial

Дъщеря ѝ Клаудия е тази, която я дарява с внучка. Клаудия е осиновена в началото на 1993 г. от Мишел и съпруга ѝ Дейвид Е. Кели. Година по-късно двойката посреща и сина си Джон.

Снимка: Getty Images

И Мишел не спира да се вълнува от новата си житейска роля на баба. Тя прекарва всяка свободна минута с малката си наследничка, включително и празниците.

„Прекарах миналата Коледа с внучката си. Тогава тя едва пълзеше. Тази година е много по-наясно с всичко“, разказа наскоро Мишел пред списание People. „И просто трябва да кажа, че да бъдеш баба или дядо е точно такова, каквото всички го описват. Аз съм напълно омаяна от нея.“

Снимка: Getty Images

Актрисата споделя и, че ако е знаела, че ще стане баба, нямаше да поема толкова работа.

Мишел визира участието си в сериала „The Madison“, коледната комедия „Oh. What. Fun“ и телевизионната адаптация на романа на Руфи Торп „Margo’s Got Money Troubles“.

Тя дори стига дори по-далеч, казвайки, че планира да се оттегли от актьорството през 2026 г., за да прекарва повече време със семейството си. „Обичам работата си. Работих с невероятни актьори и екипи и по трите проекта, по които наскоро участвах. Но наистина искам изборите ми и начинът, по който прекарвам времето си – каквото и време да ми остава – да бъдат смислени. Това е нещото, върху което се фокусирам.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER