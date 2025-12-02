Има дрехи, които стоят в гардероба като тихи пазители на времето. За актьора Филип Буков такава дреха е една риза — класическа, светла, на пръв поглед съвсем обикновена. А всъщност – най-необикновеното нещо, което баба му някога му е подарявала.

Филип я получава в ден, който маркира началото на нов живот — завършването на училище. За Жана Зарева, неговата баба, този момент не е просто празник. Той е символ. Затова и подаръкът ѝ е символичен: подарява му риза с думите, че тя е специално за „влизане в живота като млад мъж“. Не грандиозен жест, а тих, но силен — точно като нея.

Виждали ли сте бабата на Филип Буков? Една от най-елегантните и мъдри мили дами, на която можем да завиждаме за начина, по който посреща годините и... внука си. "Внуците се обичат повече от собствените деца!" - разказва тя. Когато Филип говори за баба си, в гласа му има нещо, което не може да бъде съшито, купено или заменено. Преди време бабата на Филип имала едно желание - да пътува. Малко по-късно актьорът не само я заведе в Испания, но и сподели със снимки и видеа цялостното изживяване за двамата.

Онова, което обаче дори баба му не е предполагала, е че специално подарената риза ще се превърне в ритуал за Филип Буков. В доверен спътник в най-важните му стъпки.

Той носи тази риза на първото си интервю.

С нея е и на първата си телевизионна поява.

Облича я за всеки повод, когато е искал да се чувства уверен.

Ризата е с него не защото му е необходима за специални снимки или е по дрескод, а защото му дава усещането, че баба му е до него — с онази нейна вяра, която не се нуждае от аплодисменти, за да бъде силна.

Когато една дреха става част от живота ти

Ризата от баба за внука и днес не е просто дреха. Тя е мост между поколенията — от женските ръце, които са знаели какво значи да подкрепяш, към момчето, което е трябвало да порасне, и мъжа, който днес продължава напред със същата риза като невидим талисман. И като всяка дреха, която носи спомени, и тази има нужда от внимание, за да остане жива. Да не избледнее. Да не загрубее. Да не загуби онова усещане за „първия ден“.

История, която продължава - с нежност

Тук идва и деликатната роля на грижата. В кампанията „Дрехи с бъдеще“ става дума точно за това: че една дреха може да живее дълго, когато към нея се подхожда с внимание и нежност. Coccolino е съюзник в грижата — онзи мек и фин помощник, който запазва материята приятна на допир, предпазва цветовете и оставя усещането за свежо, чисто и обичано.

Историята на Филип и баба му е част от кампанията „История, която продължава“ — защото когато грижата се предава, дрехите не остаряват. Те просто стават по-пълни със смисъл. А Coccolino е там, за да пази този смисъл мек, цветен и дълготраен — така както бабите пазят любовта към внуците си.